Onyebuchi Onyeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Onyebuchi Onyeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Onyebuchi Onyeka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Onyebuchi Onyeka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Onyebuchi Onyeka {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Onyebuchi Onyeka Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Onyebuchi Onyeka'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Onyebuchi Onyeka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Onyebuchi Onyeka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Onyebuchi Onyeka şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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