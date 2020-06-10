Op. Dr. Ahmet Dilber: "Dudak dolgusunda memnuniyet oranı çok yüksek"

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Dilber, dudak dolgusunun, kişinin kendi dudak yapısına uygun, dudağın güzel olan hatlarını ön plana çıkaran, yeterli hacim ve konturu sağlayan memnuniyet oranı çok yüksek bir işlem olduğunu söyledi.

Op. Dr. Ahmet Dilber, günümüzde en popüler minimal invazif estetik girişimlerin başında dudak dolgusu geldiğini belirterek, "Dolgu uygulamalarıyla dudaklardaki hacim eksikliği giderilebileceği gibi, dudağın şeklinde de değişiklikler yapmak mümkündür. Dudağınızın doğal şeklini beğeniyorsanız, bu şekli koruyarak hacim kazandırılabilir, beğenmiyorsanız yeni bir şekillendirme yapılabilir. Yapılan bu şekillendirme sonucu dudakta yine doğal bir görünüm elde etmek mümkündür. Kişinin kendi dudak yapısına uygun, dudağın güzel olan hatlarını ön plana çıkaran, yeterli hacim ve konturu sağlayan bir uygulama sonrası memnuniyet oranı çok yüksek olan bir işlemdir" dedi.

Dolguların genellikle vücutta normalde mevcut olan bir madde olan hyalüronik asitten oluştuğunu söyleyen Op. Dr. Dilber, "Bu maddenin kalıcılığı dudak bölgesinde ortalama 9 ay ile 1 yıl arasındadır. Dolgu tamamen eridikten sonra uzun dönemde dudağınız eski haline geri döner, fakat özellikle bir kaç seans dolgu uygulamasından sonra dolgu tamamen erise bile vücudun o bölgede oluşturduğu reaksiyona bağlı minimal bir hacim artışı genellikle görülür" diye konuştu.

Dolgu uygulamalarının yaklaşık 15 dakika sürdüğünü vurgulayan Op. Dr. Dilber, şunları kaydetti:

"Yapılan işlemden memnun kalmazsanız yok edilmesi de mümkündür. Uygulanan dolguyu yok edecek enzimler mevcuttur ve doktorunuz bu enzimi uygulayarak dolgunuzu tamamen eritebilir. Uygulama öncesi dudağa uyuşturucu kremler sürülür ve bu işlem sırasında duyacağınız acıyı oldukça azaltır. İlk gün dudakta minimal şişlikler, morluklar oluşabilir ve bu oldukça doğaldır. İşlem sonrası gördüğünüz dudaklar son hali değildir, dolgunun oturması birkaç haftayı bulur. İşlem sonrası ilk 24 saat makyaj yapmamak ve ağız hijyenine dikkat etmek gerekir."

Kaynak: İHA