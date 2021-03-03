Op. Dr. Ali Şahap Barlas kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?

Koronavirüs salgınına karşı 45 gün aşı olan Op. Dr. Ali Şahap Barlas'ın yaşamını yitirdi. Bunun Op. Dr. Ali Şahap Barlas'ın hayatını merak eden vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor.

OP. DR. ALİ ŞAHAP BARLAS KİMDİR?

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Şahap Barlas, 1958 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini Konya Ereğli lisesinde okudu.

1975'de Ankara Atatürk lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 1981 yılında bölümünü tamamladı ve mezun oldu.

1982-1986 yılları arasında SSK İstanbul Hastanesinde genel cerrahi alanında ihtisasını yaptı.

Akçakoca Devlet Hastanesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ve Osmaniye Devlet Hastanesinde çalıştı. Yüz yataklı Osmaniye yeni hayat hastanesinin kurucu müdürlüğünü yaptı.1997 den beri proctoloji üzerine çalışmalar yapıyordu.

KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

2014 yılından beri kendi muayenehanesinde hizmet veriyordu. 1 Mart 2021 Pazartesi günü koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk sahibiydi.

45 gün önce koronavirüs aşısı olan Dr. Ali Rıza Şahap Barlas'tan acı haber