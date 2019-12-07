Op. Dr. Esra Demir Yüzer: “Genital estetik uygulamalarda simetrik tedavi çok önemli”

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Demir Yüzer, son yıllarda genital estetik işlemler ve ameliyatlar sıklıkla yapılmaya başlandığını belirterek, "Genital estetik işlemler deyince ilk akla gelen dış genital bölgede cildin kırışıklıklarının , renk koyuluklarının tedavisi gelir" dedi.

Genital estetik ameliyatlar deyince; Labioplasti , vajen sarkmalarının onarımı (sistosel, rektosel, enterosel onarımı) idrar kaçırma ameliyatları, rahim sarkmalarında yapılan rahim asma ameliyatlarının akla geldiğini dile getiren Op. Dr. Esra Demir Yüzer, "Dış genital bölgenin estetik ve güzel görünebilmesi için simetrik olması önemlidir. Çoğu kadın simetrik olmayan iç dudaklar nedeniyle labioplasti ameliyatı olmak isterler." diye konuştu.

Op. Dr. Esra Demir Yüzer, labioplasti ameliyatının kadında memnuniyet oluşturması için görüntünün simetrik olması, doğal olması ve his kaybı olmamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu üç konuda dikkatli davranılarak yapılan ameliyatlarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Normal doğum sırasında atılan doğum dikişlerinde dokuların karşılıklı gelmesine bağlı olarak vajen girişinde asimetrik görüntüler meydana gelebilir. Bazen de yara iyileşmesinde oluşan olumsuzluklar nedeniyle doğum dikişleri açılır ve kötü bir yara iyileşmesi olur. Bu da hem asimetrik hem de düzgün olmayan bir cilt dokusu oluşturur. Vajen girişi geniş ve hoş olmayan bir görüntüye neden olabilir.

Tüm ameliyatlarda genel prensip ; dokulara saygılı olmak yani gereksiz kesi ve travmalardan kaçınmak olmalıdır. Bu sayede dikiş sırasında dokuları karşılıklı getirebilmek daha kolay olacak ve yara iyileşmesi daha iyi olacaktır. Dikişlerin mümkün olan en kısa sürede eriyen materyallerden seçilmesi ve estetik dikiş tekniklerinin seçilmesi de iyileşme sonrasında görüntünün düzgün ve güzel olmasını sağlayacaktır.

Özellikle iç dudak ameliyatlarında var olan doku küçük olduğundan çok dikkatli olmalı. Yapılacak hatalı ameliyatlarda düzeltmek çoğu zaman imkansız olmaktadır.

Sonuç olarak; Estetik kelimesi göze hoş gelen anlamı taşır. Genital işlemlerin ve ameliyatların estetik olmasında simetrik ve düzgün olması önem taşır." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA