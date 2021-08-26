Op. Dr. İlhami Atılgan kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Op. Dr. İlhami Atılgan'ın vefat haberini duyurmasının ardından internette İlhami Atılgan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili bilgilere haberimizde yer verdik.

İlhami Atılgan kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılan sorular arasında yerini aldı. İşte detaylar... İLHAMİ ATILGAN KİMDİR, NERELİ? Nereli olduğu bilinmeyen İlhami Atılgan, 1966 yılında doğdu. Op. Dr. İlhami Atılgan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olmuştur. Yaklaşık 30 yıllık meslek hayatında gerek ülke çapında gerekse de global TIP Bilimi alanında Ozon ve Tüp Bebek Tedavilerinde çığır açan çalışmalara imza atmıştır. Ozon tedavisini Dünyada ilk kez Tüp Bebek ve Menopoz hastalarında kullandığı başarılı tedavilerinin ardından 4. Dünya Ozon Kongresi’ne İtalya Roma’da konuşmacı olarak davet edilmiş ve katılım göstermiştir. UZMANLIK VE İLGİ ALANLARI İnfertilite, Aşılama,Tüp Bebek ve Üremeye Yardımcı Tedaviler

İleri Endoskopik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi (Laparoskopik histerektomi, laparoskopik myomektomi, laparoskopik endometriozis ameliyatları , laparoskopik kist ameliyatları, tubal infertilite, pelvik adezyon)

Histeroskopik Cerrahi (Rahim içi yapışıklıklar, polip, myom operasyonları)

Jinekolojik Cerrahi Girişimler ( Yumurtalık kistleri, myom, tümörler, pelvik prolapsus, idrar kaçırma operasyonları, vajen yokluğu ve vajinaya ait diğer operasyonlar)

Fetal Ultrasonografi(Ayrıntılı Ultrason)

Riskli ve Risksiz Gebeliklerin Takibi

Tıbbi Vajinal Estetik(Cerrahi ve Lazerle Tedavi)

Vajinismus

Tıbbi Hipnoz(Vajinismus ve Tüp Bebek te) KARİYERİ 1989 Yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun Oldu.

1989 – 1990 Yılları Arasında Şırnak Devlet Hastanesinde Başhekimlik Yaptı.

1990 – 1992 Yılları Arasında Şırnak İl Sağlık Müdürü Olarak Görev Yaptı.

1993 – 1995 Yılları Arasında Diyarbakır Doğum Evinde Çalıştı.

1996 – 2000 Yılında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık Eğitimini Tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Oldu.

2000 – 2005 Yılları Arasında SSK Diyarbakır Bölge Hastanesinde,

2005 – 2006 Yılları Arasında İse Diyarbakır Doğum Evinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olarak Çalıştı.

2006 – 2012 Yılları Arasında Özel Çamlıca Kadın Doğum Merkezini Kurdu, Tıbbi ve İdari Koordinatörlük Göreviyle Birlikte Kadın Doğum Uzmanı Olarak Görev Yaptı.

2010 – 2012 Yılları Arasında Diyarbakır Özel Veni Vidi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ile Kozmetoloji Kliniğinin Kurucusu ve Koordinatörlüğünü Yapmıştır.

2013 – 2014 Yılları Arasında Akay Hastanesi Kozmetoloji ve Estetik Cerrahi Kliniği Kuruculuğunu Ve Koordinatörlüğünü Yaptı.

2013 – 2014 Yılları Arasında Akay Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Tıbbi ve İdari Koordinatörlük ve Başhekim Yardımcılığı Görevlerinde Bulundu.

2014 – Yılında Açtığı Özel Estetik Polikliniğinin Koordinatörlüğünü Halen Yürütmektedir.

2014 – 2016 Yılları Arasında Özel Etimed Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Ve Koordinatörlüğü Görevini Devam Ettirdi. EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR? Op. Dr. İlhami Atılgan evli olup iki çocuğu bulunmaktadır. KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ? Koronavirüs aşısı yaptırmayan Op. Dr. İlhami Atılgan, yakalandığı koronavirüsten dolayı 55 yaşında hayatını kaybetti. Kimdirnerelikaç yaşında