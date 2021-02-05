Op. Dr. Murat Çobanoğlu açıkladı: ''Bel fıtığı çağın hastalığı''

Sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak sağlık seminerleri düzenleyen Pendik Belediyesi'nin geçen haftaki konuğu Pendik Yüzyıl Hastanesi’nden Op. Dr. Murat Çobanoğlu oldu. Çobanoğlu, yaptığı sunumda bel fıtığı ve tedavileri üzerinde durdu.

''SİGARA VE KİLO BAŞLICA BEL FITIĞI SEBEBİ''

Bel fıtığına karşı alınacak önlemleri anlatan Op. Dr. Murat Çobanoğlu sigara ve kiloya dikkat çekerek “Sigara ve kilo baş belası. İnsanlık bu belalardan kurtulmalı. Sigara mikro dolaşımı tıkıyor bu da kıkırdak yapıları dejenere ediyor. Kilo da ise göbeklenme sonucu vücudun ağırlık merkezi öne kayıyor. Bu da omurgaya fazladan ağırlık bindiriyor. Bu iki neden başlıca bel fıtığı sebebi” dedi.

BACAĞA VURAN AĞRI ''OLGUNLAŞMIŞ BEL FITIĞI'' GÖSTERGESİ

Elindeki maket ile bel fıtığı oluşum sürecini anlatan Op. Dr. Murat Çobanoğlu bel fıtığının ilk göstergesinin ağrı olduğunu söyledi. Çobanoğlu “Ağrı sonrası önlem alınmaz ise kırkırdaktaki aşınma omiriliklerdeki sinir dokularına baskı yapıyor. Bu da fıtık sürecini ilerletiyor” dedi. Op. Dr. Murat Çobanoğlu bacağa vuran bel fıtığı ağrısını ise “Maalesef bu ağrı olgunlaşmış bel fıtığının göstergesidir” şeklinde konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİNE DEĞİNDİ

Bel fıtığında ilaçla tedavinin mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Murat Çobanoğlu, yetersiz kalırsa fizik tedavi, bu da yetersiz kalırsa çok kullandığı yöntem olan mikroenjeksiyon’u anlatarak “Benim en çok kullandığım yöntem mikroenjeksiyon. Bu yöntemle fıtığa incecik iğne ile müdahale ediyoruz. Ben de bu yöntemle ameliyat oldum. Fıtık ciddi değilse bu yöntemi öneriyorum. Ama çok ciddi ise çözüm mikrocerrahidir” dedi.