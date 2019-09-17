Op. Dr. Özbilici’den ‘ağrı kesici’ uyarısı

Lokman Hekim Van Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Deniz Özbilici, ağrı kesicilerin midede gastrit, ülser, hatta mide kanamasına ve mide delinmesine sebep olabileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Op. Dr. Deniz Özbilici, ağrı kesicilerin dünyada en çok tüketilen ilaç gruplarından biri olduğuna dikkat çekti. Özbilici, "Her ilacın mutlaka birçok faydası olduğu gibi yan etkilerinin de olabileceği unutulmamalı. Bu nedenle gerektiği hallerde ve hekim kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Ağrı kesiciler için de bu durum tam anlamıyla geçerlidir. Fakat ağrı kesiciler; tüm dünyada istismar edilen, gelişigüzel ve gereğinden fazla kullanılan ilaç gruplarındandır" dedi.

Dr. Özbilici, ağrı kesicilerin mideye verdiği zararları ise şöyle sıraladı:

"Aslında bir kaç yoldan mideye zararları vardır. Midenin yüzeyinde, midenin kendi hücrelerini asitten koruyan sıvı bir tabaka vardır. Ağrı kesiciler bu tabakanın miktarının azalmasına ve yapısının bozulmasına ve ayrıca midedeki asit miktarının artmasına yol açarlar. Bu yoldan mide hücrelerinin asitten hasarlanmasına sebep olurlar. Bunun dışında ağrı kesiciler mide sıvısı dengesinde rol oynayan bir madde olan prostoglandin dengesini değiştirerek midede tahrişe neden olurlar. Yine ağrı kesiciler mide kanlanmasının azalmasına sebep olarak mide hücrelerinin yapısının bozulmasına yol açarlar. Mide hücrelerinin ve yüzeyinin hasarlanması sonucu gastrit, ülser ve bu durumun ilerlemesi ile mide kanaması ve mide duvar delinmesi gelişebilir. Bu durum hassas bir midede tek bir ağrı kesici ile bile mümkün olabilir."

"Halk arasında yanlış olan bir inanışın da iğne olarak kas içine ya da damardan verilen ağrı kesicilerin mideye zarar vermediğidir" diyen Özbilici, "Aksine iğne olarak yapılan ağrı kesiciler de ağızdan alınanlar kadar mideye zararlıdır. Sonuçta kan yoluyla tüm vücudu dolaşan ağrı kesici mideye de ulaşarak yukarda bahsettiğim mekanizmalarla mideye zarar verebilmektedir. Gastrit ve ülser kendini midede yanma, ağrı, kazınma, şişkinlik, gaz, geğirti, hazımsızlık, ağza acı su gelmesi, bulantı gibi şikayetlerle gösteren klinik bir durumdur. Halk arasında mide iltihaplanması olarak da bilinmektedir. Gastrit ve ülserin oluşumunda birkaç sebep bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemli etken helicobacter pylori denen bir bakteridir. Yine önemli diğer bir etken kontrolsüz ağrı kesici kullanımıdır. Ayrıca diğer bazı ilaçlar, stres, kötü beslenme tarzı, sigara, alkol gastrit ve ülser gelişiminde rol oynamaktadır" diye konuştu.

Gastrit ve ülserin; uygun beslenme tarzı, helicobacter pylori denen bakteriye etkili uygun antibiyotikler kullanımı, mide sıvısını ve asit miktarını düzenleyen ve mideyi koruyan ilaçlar ile tamamen tedavi edilebileceğini vurgulayan Özbilici, "Her ilaç gibi ağrı kesiciler de uygun zamanda, uygun miktarda ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Aksi takdirde birçok faydaları da olan bu ilaçlar ciddi yan etkilere sebep olabilmektedir. Vücudun birçok yerine yan etkisi olabilen bu ilaçların midede yapabileceği mide kanaması ve mide delinmesinin ölümcül olabileceği akla gelmelidir. Doktorluk hayatımda mide ağrısını geçirmek için ağrı kesici kullanan hastalarla karşılaştım ki bu bir nevi intihardır. Mide ağrısını geçirmek amacıyla kullanılabilecek tek bir ağrı kesici bile gastritli ya da ülserli bir midede kanamaya ya da delinmeye neden olabilir. Sürekli mide şikayetleri olan kişilerin ağrı kesici olarak ihtiyaçları olduğunda parasetamol içeren ilaçları tercih etmeleri daha uygun olacaktır. Mecburi olarak ağrı kesici kullanılmasının gerektiği durumlarda mide şikayetleri olan kişilerin ağrı kesicileri mide koruyucu ilaçlarla birlikte kullanması önerilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA