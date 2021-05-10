Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kadım ve Doğum Hastalıkları alanında hizmet veren Op. Dr. Zeynep Erdoğan, 8 ay önce evlendiği eşi Mehmet Erdoğan tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın biyografisi merak konusu oldu ve Op. Dr. Zeynep Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kim öldürdü, nasıl öldürüldü? sorularının yanıtı aranıyor. Detaylar haberimizde...

OP. DR. ZEYNEP ERDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Op. Dr. Zeynep Erdoğan, 1974 yılında Almanya Düsseldorf'ta dünyaya geldi. 2 yıl boyunca İsviçre'de çalıştıktan sonra 2010 yılında Türkiye’ye gelip mecburi hizmetini Karabük’te tamamladı.

Ankara’da özel sektörde çeşitli yerlerde çalışan Op. Dr. Zeynep Erdoğan, kendi muayenehanesinde vatandaşlara hizmet veriyordu.

47 yaşındaki Op. Dr. Zeynep Erdoğan'ın ilk evliğinden bir çocuğu bulunuyor.

OP. DR. ZEYNEP ERDOĞAN'I KİM ÖLDÜRDÜ, NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Op. Dr. Zeynep Erdoğan, 8 ay önce evlendiği Mehmet Erdoğan tarafından Ankara Çankaya'daki evinde önce işkenceye maruz kaldı. Daha sonra ise vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Zanlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ümitköy'de aracı içinde yakalandı.



