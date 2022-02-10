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Opak ne demek, TDK'ya göre Opak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Opak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Opak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Opak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Opak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Opak ne demek, TDK'ya göre Opak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Opak ne demek? Opak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi opak kelimesi. Peki opak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre opak nedir, opak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OPAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Opak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Opak kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre opak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Donuk, mat (renk)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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