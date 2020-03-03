OPEC+ ülkeleri Viyana'da petrol üretiminde yeni kesintileri görüşecek

CEZAYİR (AA) - Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak toplantıda petrol üretiminde yeni kesintilerin görüşüleceğini belirtti.

Arkab, Cezayir resmi ajansı APS'ye verdiği demeçte, OPEC ile OPEC dışı aktörlerin oluşturduğu OPEC+ grubunun perşembe günü Viyana'da başlayacak toplantısının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cezayirli Bakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasadaki tüketilmeyen petrol miktarının çekilmesiyle üretimde yeni ve önemli bir kesinti olasılığının tartışılacağını belirtti.

Petrol üretiminde Aralık 2019'da kabul edilen kesintilerin devamına yönelik bir eğilim olduğuna işaret eden Arkab, bu konuda OPEC ile Rusya'nın dahil olduğu diğer petrol üreticisi ülkeler arasında fikir birliği olduğuna işaret etti.

Viyana'nın 5-6 Mart'ta OPEC'in 178'inci olağanüstü bakanlar görüşmesi ile OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 8'inci Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yapması bekleniyor.

Bakanlar Komitesinin üye ülkelerin üretim kesintilerini takip etmek üzere toplantıdan bir gün önce 4 Mart'ta bir araya gelmesi öngörülüyor.

Halihazırda OPEC+ grubu ülkelerinin "fiyatları yükseltmek için mart sonuna kadar petrol üretiminin 1,7 milyon varil/gün düşürülmesini" öngören kararı uygulanıyor.

Kaynak: AA