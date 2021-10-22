Opel Astra'da büyük indirim! Araç sahibi olmak için bu fırsatı kaçırmayın! İşte Opel Asta Ekim kampanyası...
Opel Astra'da büyük indirim! Araç sahibi olmak için bu fırsatı kaçırmayın! İşte Opel Asta Ekim kampanyası...
Otomobil pazarında sürekli olarak devam eden fiyat artışları sonrasında bazı markalar yaptığı kampanyalar ile vatandaşların araç sahibi olmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Opel Astra'da Ekim kampanyası başlatıldı. Bu kampanya ile birlikte kullanıcılar indirimli bir şekilde Opel Astra sahibi olabilecek.