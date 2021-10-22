Opel Astra'da büyük indirim! Araç sahibi olmak için bu fırsatı kaçırmayın! İşte Opel Asta Ekim kampanyası... Otomobil pazarında sürekli olarak devam eden fiyat artışları sonrasında bazı markalar yaptığı kampanyalar ile vatandaşların araç sahibi olmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Opel Astra'da Ekim kampanyası başlatıldı. Bu kampanya ile birlikte kullanıcılar indirimli bir şekilde Opel Astra sahibi olabilecek.

1 6 ÖTV matrah oranındaki güncelleme ile birlikte otomobil fiyatlarında yaşanması beklenen indirim, stok yetersizliği ve döviz kurunda yaşanan artışları ile birlikte vatandaşın cebine yansımamıştı. Sıfır araçlara yaklaşamayan vatandaş ikinci el fiyatlarının da artmasıyla birlikte araç sahibi olma hayalini bir süre daha ertelemişti. Opel ise yaptığı Ekim ayı kampanyası ile müthiş bir fırsat sunuyor. Kampanyaya göre Opel Astra'ya 18 bin liraya varan indirimle sahip olunabilecek.