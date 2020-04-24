Opera'dan Instagram hamlesi!

Instagram artık masaüstü tarayıcılarda da yerini alacak. Bu anlamda ilk adım Opera'dan geldi.

Opera Instagram uygulamasını bugün masaüstü tarayıcısına entegre ettiğini açıkladı. Bu sayede Instagram’ın neredeyse tüm özelliklerinin çoğuna tarayıcıdan erişebileceksiniz.

Opera’nın masaüstü tarayıcısının yeni sürümü yani Opera 68, artık kullanıcıların Instagram Hikayeleri ve Direkt Mesajlar (DM) ile birlikte Instagram ana akışına doğrudan erişmesini sağlıyor. Opera’nın yeni güncellemesi, masaüstü tarayıcısında mobil uygulama deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

ÇALIŞMA ALANLARI ÖZELLİĞİ DE GELDİ

Kullanıcılar, soldaki kenar çubuğundaki Instagram simgesini tıklayarak ve Instagram hesaplarına giriş yaparak yerleşik Instagram uygulamasına erişebiliyor. Bunun dışında Opera, kullanıcıların farklı projeleri aynı tarayıcı penceresinden yönetmelerine olanak tanıyan ‘Çalışma Alanları’ özelliğini de kullanıma sunuyor.

Bu konuda yorum yapan Opera ürün müdürü Maciej Kocemba şunları söyledi; “İnsanlar hangi sosyal medya platformlarını kullanacaklarını ve bunlara hangi cihazda erişeceklerini tercih etmeyi sever. Instagram’ı, arkadaşlarına ve sevdiklerine daha iyi erişim sağlamak ve Instastories’i izlemek veya yorum ve DM yazmak için geniş bir ekran ve klavye kullanma rahatlığına sahip olmalarını sağlamak için entegre ediyoruz. Sosyal medyanın insanların dikkatinin dağılmasının ve telefonlarını sürekli kontrol etmesinin ana nedenlerinden biri olduğunu tespit ettik. İnsanlar sonunda telefonlarını bırakabilecek. Opera’da Instagram kullanmak daha zevkli olacak.” dedi.



