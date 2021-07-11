Operasyon 41 Engin Deniz Karadağ (Engin Komutan) kimdir? Engin Deniz Karadağ kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bu yaz televizyon ekranlarında ilk kez farklı bir formatta bir yarışma izleyeceğiz. İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayımlanan Operasyon 41 yarışmacılar zorlu doğa koşullarında mücadele ediyor. Operasyon 41 yarışmasında iki ayrı timden yarışmacılar 'Seçilmiş Savaşçılar Timi'ne girmek için ter döküyor. Yarışmada bir takımın başında Engin Komutan diğer takımın başında ise İsa Komutan yer alıyor.

OPERASYON 41 ENGİN DENİZ KARADAĞ (ENGİN KOMUTAN) KİMDİR?

Operasyon 41 Yarışması Engin Komutan takımına savaşmayı öğretiyor. 20 yılı aşkın bir süredir güvenlik sektöründe bir İsrail Savunma Sistemi olan Kravmaga’nın Türkiye Federasyon Kurucu Başkanı ve Baş Eğitmenliğini yapmaktadır. ayrıca International Bodyguard Academy adı altında uluslararası arenada tanınan ve birçok ülke de temsilcilikleri bulunan bir güvenlik eğitim şirketi var. Halen daha ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde ip koruma, anti terör, taktik atış, özel güvenlik, dövüş ve savunma sporları üzerine hükümet güçlerine, asker, polis ve güvenlik görevlilerine eğitim vermekte…

Şimdilerde Operasyon 41 yarşmasında Engin Komutan takımı ile birlikte İsa Komutan ve takımına karşı mücadele verecek.

ENGİN KOMUTAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NE İŞ YAPIYOR?

Engin Deniz Karadağ ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde ip koruma, anti terör, taktik atış, özel güvenlik, dövüş ve savunma sporları üzerine hükümet güçlerine, asker, polis ve güvenlik görevlilerine eğitim vermektedir. Engin Komutan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu henüz bilinmemektedir.