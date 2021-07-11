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Operasyon 41 İsa Aydın (İsa Komutan) kimdir? İsa Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kanal D'nin fenomen yarışma programı haline gelen Operasyon 41'de İsa Komutan sert mizacıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Bir çok alanda kendini kanıtlamış İsa Komutan yarışmada eğiteceği timi şimdiden bir hayli zorluyor. Peki Operasyon 41 İsa Aydın (İsa Komutan) kimdi? İsa Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Operasyon 41 İsa Aydın (İsa Komutan) kimdir? İsa Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bu yaz televizyon ekranlarında ilk kez farklı bir formatta bir yarışma izleyeceğiz. İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayımlanan Operasyon 41 yarışmacılar zorlu doğa koşullarında mücadele ediyor. Operasyon 41 yarışmasında iki ayrı timden yarışmacılar  'Seçilmiş Savaşçılar Timi'ne girmek için ter döküyor.  Yarışmada bir takımın başında İsa komutan diğer takımın başında ise  Engin Komutan yer alıyor. 

OPERASYON 41 İSA AYDIN (İSA KOMUTAN) KİMDİR?

Operasyon 41 Yarışması İsa Komutan takımına savaşmayı öğretiyor. Şu anda özel eğitmen olarak, closecombat eğitimi, taktik atış eğitimi, V.I.P Koruma Eğitimi, IPSC sporcu eğitimi veren Aydın, ayrıca IPSC Milli Takımı sporcusudur. 

Operasyon 41 İsa Aydın (İsa Komutan) kimdir? İsa Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İSA AYDIN KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NE İŞ YAPIYOR?

Antakya doğumlu olan İsa Aydın, 2015'ten beri tüm Türkiye'yi kapsayan A.C.M. eğitimlerinde (yakın alan çatışması, bina operasyonu, sokak çatışması, yakın savunma) Başeğitmen olarak yaklaşık 28.000 personele eğitim verdi. Aydın'ın kaç yaşında olduğu henüz bilinmemektedir. 

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Operasyon 41 İsa Aydın (İsa Komutan) kimdir? İsa Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?Operasyon 41 İsa Aydın (İsa Komutan) kimdir? İsa Aydın kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

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