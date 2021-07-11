Eski Survivor yarışmacılarından Hasan Yalnızoğlu’nun sunumunu üstlendiği Kanal D ekranlarında yayına başlayan Operasyon 41'in yarışmacıları gerek başarılarıyla, gerekse aldıkları ödüllerle izleyici tarafından merak edildi. İzleyenlerin ilgi gösterdiği isimlerden birisi de Merve Taneli oldu. Operasyon 41’i yakından takip edenler Merve Taneli’nin hayatı ile ilgili araştırmalara başladı. " Operasyon 41 Merve Taneli kimdir? Kaç yaşında, nereli, evli mi? " soruları araştırılmaya başladı.

OPERASYON 41 MERVE TANELİ KİMDİR?

Milli Modern Pentantloncu, öğretmen, antrenör ve kişisel antrenör olarak çalışmalarını sürdürdüğünü bilinen Merve Taneli, yarışmaya Malatya’dan katılıyor. Sporcu bir ailede yetişen Taneli, Modern Pentatlon Milli Takım sporcusu ve 17 Türkiye derecesine sahiptir. Yüzme sporunun ardından Modern Pentatlona geçiş yapmış 2010 yılından itibaren bu spor ile ilgilenmektedir.

18 yıla yakın bir süredir aktif ve başarılı bir şekilde spor hayatını devam ettirmektedir. Kariyerinde 17 Türkiye derecesine sahip, bunların 7’si Türkiye Şampiyonluğu ayrıca Uluslararası arenada Avrupa 3.lüğü ve Dünya 7.liği bulunmaktadır. Lakabı "Şampiyon" olan Merve Taneli, kendisini dayanıklı, mücadeleci ve kazanmak için doğmuş olarak tanımlamaktadır.

Resmi instagram hesabını @mervetaneli olarak kullanmaktadır. Maalesef başarılı sporcunun doğum tarihi, yaşı, boyu ve kilosu gibi bilgilerine henüz ulaşılamamıştır. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu‘nun üstlendiği Operasyon 41 isimli yarışmada yer almaktadır.

MERVE TANELİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?

Başarılı sporcu evli değil. Malatyalı olduğunu düşündüğümüz Merve Taneli'nin hakkında henüz ulaşabildiğimiz bilgiler bunlarla sınırlı, detayları öğrendikçe sizlerle paylaşacağız.