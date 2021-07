Kanal D ekranlarının merakla beklenen yerli yarışması Operasyon 41 bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Tanıtımlarıyla, internet reklamlarıyla ve fragmanıyla herkesin ilgisini çeken yarışmanın takipçileri program hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Durum böyleyken arama motorlarında " Operasyon 41 nerede, hangi şehirde çekiliyor? Operasyon 41 yarışmacıları kimdir? Operasyon 41 saat kaçta hangi kanalda, hangi gün oynuyor 2021? " soruları aratılmaya başladı.

OPERASYON 41 NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

Bekir Gündoğdu'nun sahibi olduğu Kocaeli'nde bir yapım şirketi olan Bengi yapım tarafından yapılan yarışmada, kendi alanlarında birçok ödül ve başarıya ulaşmış 10'ar kişilik iki tim mücadele ediyor. Operasyon 41'in büyük bir bölümü Kandıra'da çekildi. Yani programın merak edilen 41 sayısı yarışmacı sayısını değil Kocaeli plakasını temsil ediyor.

OPERASYON 41 YARIŞMACILARI KİMDİR?

Operasyon 41 yarışmacıları, on binlerce kişi arasından seçildi. 17 Türkiye birinciliği bulunan yüzücü Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü gibi alanında önemli başarıları olan birçok sporcu Operasyon 41'de mücadele edecek.

OPERASYON 41 SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN OYNUYOR 2021?

Program, reklamlarıyla, fragman ve tanıtımlarıyla herkesin ilgisini çekmiş, geçen hafta izleyiciyle buluşmuştu. İzleyiciden ilk bölümüyle tam not alan Operasyon 41, bu akşam da ekran karşısında olacak. Kanal D ekranlarında yayınlanacak program her pazar saat 20.00'da izleyicisiyle buluşacak.