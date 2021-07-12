Hasan Yalnızoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Operasyon 41 adlı yarışmanın hangi gün, saat kaçta hangi kanalda olduğu merakla araştırılıyor. Peki Operasyon 41 saat kaçta hangi kanalda, hangi gün oynuyor 2021? İşte detaylar...

OPERASYON 41 SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN OYNUYOR 2021?

Sunuculuğunu Survivor'dan tanıdığımız Hasan Yalnızoğlu’nun üstlendiği, her bölümünde izleyenleri farklı aksiyon ve maceraların beklediği program Operasyon 41 saat 20.00'da Kanal D ekranlarında Pazar günleri seyirci karşısına çıkıyor.

Survivor’a rakip gösterilen macera dolu yarışma programı ‘Operasyon 41 yayınlandığı iki bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı “Yok Edici” ve “Kötüler” olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele ediyor.

Zorlu doğa koşullarında eğitilen timler, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.