Operasyon 41 sunucusu Hasan Yalnızoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Survivor'a rakip olacağı düşünülen Kanal D ekranlarının yeni yarışma programı Operasyon 41'in sunucusu Hasan Yazıcıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Biz de Operasyon 41 sunucusu Hasan Yazıcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

OPERASYON 41 SUNUCUSU HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hasan Yalnızoğlu 20 Ekim 1974’te Üsküdar’da doğdu. Asıl Anadolu Ateşi dans grubunda profesyonel dansçılık yapan Hasan Yalnızoğlu, Survivor ile ismini duyurmuştur.

Yalnızoğlu aslen Rizeli'dir. 6 yaşında jimnastikle başlayıp aynı zamanda çok sevdiği futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Ailesinin semt değişikliği yapması sonucunda tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kaldı. Orta öğrenimini Pendik'te tamamladı.

En yakın spor salonu Kung Fu branşında olduğu için çalışmalara burada devam etti. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunu. Spor kariyerinde birçok başarısı olan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli başarılar elde etmiştir.

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev alan Yalnızoğlu, 2007 yılında kendi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi.

Sinema filmlerinde rol alan Hasan, Show TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Nihat Altınkaya'nın ardından ikinci oldu.

2013 yılında Şişli'de kendine ait bir spor salonu açmıştır.

2014 yılında "Öğrenilmiş Duygular" adındaki kişisel gelişim kitabını çıkardı.

2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. Yarışmada 124 gün kaldıktan sonra 18. haftada adaya veda eden Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı 5. olarak tamamlamıştır.

Ayrıca 1997 yılında kadınlarda Deniz Akkaya'nın erkeklerde de Kenan İmirzalıoğlu'nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında Hasan Yalnızoğlu ikinci olmayı başardı. Hasan Yalnızoğlu Best Model'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte jüriden 28 puan aldı. Puanlar eşit çıkınca jüri başkanı Erkan Özerman, tercihini İmirzalıoğlu'ndan yana kullandı ve İmirzalıoğlu Best Model seçildi. Bunun üzerine Özerman, Hasan'ı Hindistan'da yapılan Mister International'a götürdü. Hasan, bu yarışmada da dünya ikincisi oldu. Birinciliği de İngilizce bilmediği için kaybettiği söyleniyor.

HASAN YALNIZOĞLU’NUN OYNADIĞI DİZİLER

50 Metrekare- 2020

Halka- 2019

Rakun- 2013

Bir Zamanlar Osmanlı- 2012

Kahve Bahane- 2009

Korkusuzlar- 2007

Tılsım Adası- 2007

Dede Korkut Hikayeleri- 2007

Karaoğlan- 2002