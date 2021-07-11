Operasyon 41 yarışma formatı nedir?Operasyon 41 nerede, hangi şehirde çekiliyor? Operasyon 41 yarışmacıları kimdir? Operasyon 41 saat kaçta hangi kanalda, hangi gün oynuyor 2021?Matteo Barrettini kimdir, nereli, kaç yaşında?Formula 1 Türkiye Grand Prix'i biletleri ne zaman satılacak, bilet fiyatları ne kadar? 2021Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan görevden alındı!Formula 1 Türkiye Grand Prix (GP) biletleri satışa çıktı mı? Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, kaç TL 2021 ?SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa soykırımı mesajı!Şehir hayatından sıkılıp köy hayatına geçiş yapan ünlü isimlerSon dakika! Kenan Karaman Beşiktaş'taCopa America finali: Arjantin 1- 0 Brezilya maç özeti izle |Arjantin 28 yıllık kupa hasretine son verdi
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve sunuculuğunu eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun yaptığı Operasyon 41, tanıtımı ve fragmanlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu yarışma ile ilgili detayları araştıran izleyiciler Operasyon 41'in yarışma formatını da merak etti. Operasyon 41 yarışma formatı nedir? Cevap haberimizde...

Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

Yeni yarışma Operasyon 41 farklılığı ile izleyicinin dikkatini çekerek merak konusu haline geldi. Eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun sunduğu Operasyon 41, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Yarışmanın nasıl bir formata sahip olduğu ve yarışmacıların neler yapacağını merak eden izleyiciler için Operasyon 41 yarışma formatını araştırdık.

OPERASYON 41 YARIŞMA FORMATI NEDİR?

Operasyon 41 yarışmasında timler yer alıyor. Timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

BİRBİRİNDEN FARKLI OYUNLAR YER ALIYOR

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.

Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT