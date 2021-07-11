Operasyon 41 yarışma formatı nedir?

Yeni yarışma Operasyon 41 farklılığı ile izleyicinin dikkatini çekerek merak konusu haline geldi. Eski Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nun sunduğu Operasyon 41, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Yarışmanın nasıl bir formata sahip olduğu ve yarışmacıların neler yapacağını merak eden izleyiciler için Operasyon 41 yarışma formatını araştırdık.

OPERASYON 41 YARIŞMA FORMATI NEDİR?

Operasyon 41 yarışmasında timler yer alıyor. Timler zorlu doğa şartlarında eğitilip, askeri simülasyon oyunlarıyla farklı mekânlarda yarışacak. Görev oyunları, erzak, teçhizat ve liderlik oyunlarıyla gizli ve tehlikeli görevleri yerine getirmeye çalışan yarışmacılar, "Seçilmiş Savaşcılar Timi"ne girmek için kıyasıya mücadele edecek. Şampiyon yarışmacı ayrıca büyük ödülü de kazanacak.

BİRBİRİNDEN FARKLI OYUNLAR YER ALIYOR

Her bölümünde izleyicileri farklı aksiyon ve maceranın beklediği programda, takımlar büyük ödüle ulaşmak için hem birbirleriyle hem farklı oyunlarda fenomenlerin de içinde yer alacağı "Yok Edici" ve "Kötüler" olarak belirlenen iki ayrı timle mücadele edecek. Ayrıca Airsoft oyunundan yola çıkılan programda kullanılan silahlardaki biyoplastik mermiler, doğaya zarar vermeyen ve belli bir süre sonra doğada kaybolan malzemeden üretildi.