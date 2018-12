Operasyon korkusu teröristlere hendek kazdırıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç'e yönelik askeri sevkiyatlarını arttırmasının ardından teröristler Fırat'ın doğusunda iş makineleri ile hendek kazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Münbiç sınırına askeri sevkiyatlarının hız vermesinin ardından Fırat'ın doğusunda da hareketlilik yaşanıyor. ABD askerlerinin de yalnız bıraktığı YPG ve PKK'lı teröristler hendek açıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği operasyona hendek, tünel ve mevziler açarak hazırlanan teröristlerin her anları sınır hattındaki ÖSO birlikleri tarafından an be an gözetleniyor.

Kaynak: İHA