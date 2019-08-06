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Operasyon sürüyor: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Yüksekova'daki terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon sürüyor: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle: 

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir

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