Operasyon sürüyor: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova'daki terör operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı'nda bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Yüksekova ilçesi Cilo Dağı'nda İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir
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