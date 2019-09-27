Operasyonda 12 uyuşturucu taciri yakalandı
Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirliği yapan 12 kişiye operasyon düzenledi.
Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu tacirliği yapan 12 kişiye operasyon düzenledi. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 6 operasyonda 12 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin yakalanan şahısların ikamet ve üst aramalarında; 9 kilo 101,34 gram Esrar, 3,52 gram Bonzai maddesi, 1,27 gram Skunk maddesi, 410 adet uyuşturucu hap, 38 kök Kenevir Bitkisi, ve 1 adet çalışır vaziyette dijital hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevkedilen Z. B. ve E. B. tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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