Operasyonda öldürülen terörist köy muhtarının katili çıktı
Siirt'in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.
Siirt'in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Bitlis'in Hizan ilçesi Bölüklü köyü muhtarı Salih Güven'i kaçırarak öldüren "Harun Berxwedan" kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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