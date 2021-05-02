Operasyonun ardından ilk açıklama! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı"

Türkiye geçtiğimiz günlerde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen haberleri konuştu. Yurt dışında olduğu bilinen Sedat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyon sonrasında ilk açıklama geldi. Sessizliğini bozan Peker, operasyonun ardında olduğunu düşündüğü iki ismi açıkladı.

OPERASYONLA İLGİLİ İKİ İSİM AÇIKLADI

Kuzey Makedonya polisi tarafından sınır dışı edilmesinin ardından Kosova'ya sığınan suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'de bulunan adamlarına eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş ve 121 adresten 52 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşananların ardından yayınladığı video ile konuyla ilgili açıklama yapan Peker, operasyonun ardında Mehmet Ağar ve "Pelikancılar"ın olduğunu öne sürdü.

"MEHMET AĞAR HİÇBİR İŞİNDE İZ BIRAKMAZ"

Uzun zamandır yurt dışında olan Peker, yaşanan süreç hakkındaki sessizliğini bozdu. Hakkında çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulunan Peker, olayın perde arkasını anlattı. Peker açıklamasında "Mehmet Ağar ve Pelikancılar olarak bilinen grup, bazı güç odakları için şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronluğunu yaptılar. Benim kafama takılan sorulardan en en önemlisi şu: Mehmet Ağar, yılların kurdu. Hiçbir işinde iz bırakmaz. Bu kadar iz, onun yönettiği, onun yönlendirdiği işte neden bırakıldı? Mehmet Ağar bunu neden bu kadar açık etti? Bunun da illaki vardır bir sebebi."

"12 VİDEO DAHA ÇEKEREK SÜRECİ SİZLERLE PAYLAŞACAĞIM"

Youtube kanalında yayınladığı video ile açıklama yapan Peker, "Kıymetli dostlarım, bildiğiniz üzere takriben bir senedir içinde bulunduğum şartlarla ilgili bir paylaşım yapmadım. Üç ay içinde 12 tane video çekerek yaşanılanları sizlerle paylaşacağım. Geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olayların sizin hakemliğinizde gelişmesinin en adil davranış olacağına inanıyorum."

OPERASYON DETAYLARI

Düzenlenen operasyonlarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sedat Peker'in lideri olduğu organize suç örgütüne 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Kocaeli ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 121 adreste arama gerçekleştirilen baskınlarda 52 şüpheli yakalandı ve yakalanan zanlıların alınan ek gözaltı süreleri ile birlikte emniyetteki sorguları sürerken, operasyona ilişkin emniyetten yeni görüntüler paylaşıldı.