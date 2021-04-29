Oppo Reno 5 fiyatı ne kadar? Oppo Reno 5 özellikleri nelerdir? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Uzakdoğulu akıllı telefon üreticisi Oppo'nun Reno serisinin en yeni modeli Reno 5 ile ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde derledik.

OPPO RENO 5 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

FDF Portre Video Sistemi'ne sahip olan Reno 5, Yapay Zeka Vurgu Videosu ile ortamdaki ışığı tespit ediyor; Ultra Gece Video Algoritmaları ve Canlı HDR Algoritmalarını uygulayarak video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor.

Reno 5’te yer alan yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile öyküler eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Reno 5, Ultra Video Sabitleme 3.0 gibi videografik özelliklere de sahip. Video düzenlemeleri için geliştirilen SoLoop uygulamasına da artık Reno 5'in kamera arayüzünden erişilebiliyor.

ULTRA HIZDA 48 DAKİKADA TAM ŞARJ

Telefonda bulunan Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyon otomatik gerçekleştiriliyor.

Reno 5'te yer alan ultra hızlı 50W şarj, telefonun yüzde 80'ini 31 dakikada, yüzde 100'ünü ise 48 dakikada şarj ediyor. 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sunulan Reno 5’te Qualcomm Snapdragon 720G mobil platform kullanılmış.

OPPO RENO 5 FİYATI NE KADAR?

Parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle gelen Oppo Reno 5’in tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak duyuruldu.