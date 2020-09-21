OPPO Reno4 SE 5G tanıtıldı! İşte fiyatı, özellikleri ve tasarımı...

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, son yıllarda Asya pazarının yanında Avrupa pazarında da oldukça ses getiriyor. Ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan OPPO telefonlar, uygun fiyatları ve iyi performanslarıyla dikkat çekiyor. Yine orta segmentte ses getirecek bir telefon modelini tanıtan OPPO, Reno4 SE 5G'nin fiyatını ve özelliklerini sundu. İşte OPPO Reno4 SE 5G fiyatı, özellikleri ve tasarımı...

Reno4 SE 5G'nin en dikkat çekici özelliği, tam 37 dakikada full kapasite şarj olabilmesi. Çoğu üst düzey akıllı telefonlarda bile bu hıza ulaşamayan şarj dolum süresi, Reno4 SE 5G'nin en avantajlı noktası olarak göze çarpıyor. Çin'de düzenlenen lansmanda tanıtılan telefon, son bir yılın en büyük akıllı telefon trendlerinden biri haline gelen delikli ekran tasarımına sahip.

Reno4 SE, 6,43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranında 60 Hz yenileme hızı, Full HD+ çözünürlük, yüzde 91.97 DCI-P3 renk paleti, yüzde 100 sRGB gibi özellikler sunuyor. Ayrıca cihazın kalın alt çerçevesine rağmen yüzde 90,8 ekran/gövde oranı sunduğunu da belirtelim.

OPPO Reno4 SE 5G özellikler

İşlemci : MediaTek Dimensity 720

: MediaTek Dimensity 720 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB/256 GB

: 128 GB/256 GB Ekran : 6,43 inç Full HD+ 60Hz AMOLED

: 6,43 inç Full HD+ 60Hz AMOLED Arka Kamera : 48 MP f/1,7 + 8 MP 119 derece geniş açı + 2 MP makro

: 48 MP f/1,7 + 8 MP 119 derece geniş açı + 2 MP makro Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 4.300 mAh, 65W hızlı şarj

: 4.300 mAh, 65W hızlı şarj İşletim Sistemi : Android 10

: Android 10 Bağlantı : Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi

: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi Boyut : 160.5 x 73.5 x 7.85 mm

: 160.5 x 73.5 x 7.85 mm Ağırlık: 169 gram

OPPO Reno4 SE 5G fiyatı

Süper Flaş Siyah, Süper Flaş Beyaz ve Süper Flaş Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan OPPO Reno4 SE 5G, 128 GB’lık versiyonu için 369 dolar (yaklaşık 2.794 TL + vergiler); 256 GB’lık versiyonu için ise 413 dolar (yaklaşık 3.127 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.