OPPO'dan teknolojiseverler için yılbaşı hediyesi seçenekleri

İSTANBUL (AA) - OPPO, yılbaşında sevdiklerine "unutulmaz" bir hediye almak isteyenlere, "muhteşem" kamera yeteneklerine sahip yeni nesil akıllı telefonlarını öneriyor.

OPPO açıklamasına göre, markanın yeni nesil modelleri, kullanıcılarına, muhteşem kamera yetenekleri ile kaliteli fotoğraf çekebilmenin keyfini yaşatıyor.

OPPO son olarak çıkardığı "A Serisi 2020" modellerinde ünlü şarkıcı Sıla ile iş birliği yaptı. Markanın reklam yüzü olan Sıla'nın başrolde olduğu reklam filmi, büyük beğeni toplandı.

Reklam filminde, Sıla'yı profesyonel fotoğraflar çekebilmek uğruna müzik kariyerine bile ara verme noktasına getiren seride, "A9 2020" ve "A5 2020" modelleri yer alıyor.





- "Yapay Zeka Güzelleştirme" teknolojisi





"A Serisi 2020", 48MP ultra geniş açılı dörtlü kamera ile tüm çekim açıları için kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Seride ayrıca, ultra gece modu 2.0, ultra geniş açı, ultra video Sabitleyici özellikleri bulunuyor.

Vazgeçilmez selfie çekimleri için de A9 2020’de 16MP, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamerası yer alıyor. Selfie kameraları kullanıcıların görünümlerini en yeni trendlere göre kişiselleştirmeleri için "Yapay Zeka Güzelleştirme" teknolojisi ile çalışıyor.

A5 2020 modelinin ışıltılı beyaz ve parlak siyah, A9 2020 modelinin ise deniz yeşili, uzay moru renk seçenekleri bulunuyor. A5 2020, 1999 TL ve A9 2020, 2 bin 699 TL KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ile zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.





- Reno2 Serisi yaratıcılığın sınırlarını yeniden tanımlıyor





OPPO'nun popüler Reno serisinin en son yenilikleri olan Reno2 ve Reno2 Z modelleri, fotoğrafçılık ve video geliştirme özellikleriyle kullanıcılar için yaratıcılığın sınırlarını yeniden tanımlıyor.

Yeni seri, ilk kez dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra fotoğraf ve video amacıyla 20x zoom, ultra gece modu, ultra video sabitleyici, ultra geniş açı özelliklerini taşıyor.



OPPO, Reno2 serisini dört kamerayla donattı. Reno2’de; 48MP ultra net ana kamera, 13MP telefoto lens, 8MP geniş açı lens ve 2MP mono lens özellikleri bulunuyor. OPPO ayrıca odak uzunlukları arasında geçiş yapmak için "Fusion Imaging" teknolojisini kullanan 5x hibrit zoom ve 20x dijital zoom özelliklerini geliştirdi.

Bu özellikler, uzun mesafeli çekim durumlarında net, ultra kaliteli içerik yaratılmasını sağlıyor. Reno2 Z’de ise 48MP ultra net ana kamera, 8MP geniş açı lens, 2MP mono lens ve 2MP portre lensi bulunuyor.



Reno2 serisi, Android 9.0'ın son sürümüyle çalışan ColorOS 6.1 tarafından destekleniyor ve daha yumuşak, daha eğlenceli ve etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunuyor. OPPO Reno2 serisinde, hızlı ve güvenli VOOC Hızlı Şarj 3.0 teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, son adımda dengeleme şarj hızını ikiye katlayarak yeni bir VFC algoritması kullanıyor. Seride kullanıcılara daha uzun ömürlü bir batarya sunmak için 4.000 mAh (Typ) batarya bulunuyor.



Kullanıcılara, parlak siyah (Reno2 & Reno2 Z), okyanus mavisi (Reno2) ve gök beyazı (Reno2 Z) renk seçenekleri sunuluyor. OPPO Reno2’de, 8GB RAM, 256GB ROM; Reno2 Z’de ise 8GB RAM, 128GB ROM çekirdek donanım yer alıyor. Reno2 5 bin 599TL ve Reno2 Z 3 bin 799TL tavsiye edilen satış fiyatlarıyla zincir mağazalarda ve operatörlerde kullanıcılarla buluşuyor.









- A5s genç kullanıcıların gözdesi





OPPO’nun A5s modeli, kendi segmentinde fark yaratan özellikleriyle dikkati çekiyor. A5s, etkileyici tasarımından uzun ömürlü piline, su damlası ekranından çift arka kamerasına ve parmak izi tarayıcısına kadar ihtiyaç duyulan tüm özellikleri sunuyor.



OPPO A5s’te, 8MP ön kamera ve F2.0 diyafram bulunuyor. Yapay zeka fonksiyonları sayesinde, ön kamera daha doğal ve kişiselleştirilmiş selfie çekimlerine imkan sağlıyor. OPPO A5s ayrıca, portre çekimlerinde mükemmel arka plan sunan 13MP (F2.2) + 2MP çift arka kameralarla donatıldı.



A5s, 4230mAh yüksek kapasiteli bir pille çalışıyor. Yapay zekâ algoritma optimizasyonu ve düşük güç tüketimi sağlayan bir Media Tek Helio P35 (MT6765) işlemci sayesinde 13,5 saate kadar video oynatmayı destekliyor. 2.3GHz CPU ve 3GB RAM, aynı anda birden fazla uygulamanın sorunsuz çalışmasını sağlıyor.







Kaynak: AA