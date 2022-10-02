Optik Cam Kesicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Optik Cam Kesicisi görev tanımı nedir, Optik Cam Kesicisi ne iş yapar, Optik Cam Kesicisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Optik Cam Kesicisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Optik Cam Kesicisi Tanımı;

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Optik Cam Kesicisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Optik Cam Kesicisi Maaşları

Optik Cam Kesicisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Optik Cam Kesicisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Optik Cam Kesicisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.17

Meslek Adı :

Optik Cam Kesicisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elmas dişli bir testereyle optik cam blokları çeşitli boylarda keserek bunlardan hassas aletlerde kullanılmak üzere mercek, prizma, ayna ve diğer optik elemanlar yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Optik Cam Kesici İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hava kabarcıkları, çatlak ve çizikler olup olmadığını anlamak üzere optik cam blokları muayene etmek,

b) Cam bloku makinedeki tespit yuvasına mengeneyle sıkıştırmak,

c) Makineyi çalıştırıp optik camı testereye yanaştırarak önceden işaretlenmiş yerlerinden kesmek,

d) Kesilen parçaları makineden çıkarmak,

e) Optik cam blokları işaretleyebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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