Optik okuyucu nedir, ne işe yarar, kısaca tanımı? Optik okuyucu örnekleri nelerdir? Optik okuyucu nasıl kullanılır?

Milyonlarca öğrenci sınava girdiğinde cevap şıkları kendilerine verilen optiklere işaretleniyor. Ardından optikler 'optik okuyucular' tarafından sisteme giriliyor. Optik okuyucular sayesinde adayların sınav kağıtlarına tek tek bakmaya gerek kalmıyor. Optik okuyucular pratik anlamda öğretmenlerin işini bayağı kolaylaştırıyor. Peki Optik okuyucu nedir, ne demek, ne işe yarar, tanımı nedir? Optik okuyucu örnekleri nelerdir? Optik okuyucu nasıl kullanılır?

OPTİK OKUYUCU NEDİR, NE DEMEK?

basılı bir kâğıt üzerinde önceden belirlenmiş konumlardaki işaretli kutucukları okuyarak bilgiyi bilgisayara aktaran bir bilgisayar giriş birimi olan Optik okuyucu sayesinde kontroller kolaylıkla yapılır.

OPTİK OKUYUCU NE İŞE YARAR?

Optik okuyucular sınav kağıtlarının kolaylıkla sonuçlanmasına katkı sunar. Okuması çok uzun sürebilecek bir kontrol işlemi saniyeler içerisinde tamamlanabilir.

OPTİK OKUYUCU ÖRNEKLERİ

Bu kâğıtlara en basit örnekler KPSS, YKS, YÖKDİL, ALES, gibi sınavlarda adımızı, soyadımızı ve soruların cevaplarını kodladığımız kâğıtlardır. Bu kâğıtlar optik okuyucuya sokulduğunda işaretlenmiş yerler tanımlanır ve bu bilgiler hata oranı çok düşük olarak bilgisayara aktarılır.

OPTİK OKUYUCU NASIL KULLANILIR?

Kullanım şekilleri her yazılım için farklı olsa da benzerdir;

Okuma işlemi için, yani senin hangi şıkkı işaretlediğini anlamak için öncelikle optik formun tanıtılması gerekiyor. Yani elinde bir jpg dosyası var, bunun neresinde ne var. Tanımlamaktan kastım bu. Mesela x:12"-24", y:25"-50" olan konumda (sayıları attım) ismin kodlandığı yer var. Bunun x:13" olan konumu ilk harf, 14" olan konum ikinci harf. y:27" olan konum 'A', y:28" olan konum 'B'.

İkinci aşama işaretli optik formdaki bilgileri .txt dosyasına aktarıyoruz (farklı formatlarda olabilir, yazılımın elinde).

Üçüncü adım, cevap anahtarı ile işaretli optikten çıkarılan cevaplar kontrol ediliyor.