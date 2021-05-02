Optik Ve Akustik Mühendisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2149.22

Meslek Adı : Optik Ve Akustik Mühendisi

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Doğadaki ışık ve sesin kalitesi, iletimi, yayılımı, soğrulması ve madde ile etkileşimini inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Optik Ve Akustik Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları inceler ve neyin inceleneceğini belirten bir araştırma planı hazırlamak,

b) Araştırma planına göre laboratuvar ortamında hazırladığı incelenecek ışığın ve sesin tasarımı, analizi ve kontrolünü yapmak değişimleri ölçü aletleriyle saptamak ve elde edilen verileri kaydetmek,

c) Elde edilen araştırma bulgularını objektif bir tutumla raporlamasını yapmak,

d) İstenmeyen gürültünün kontrol edilmesi ve azaltılmasına yönelik ses teknolojilerini kullanarak çalışmalar yapmak,

e) Uygun ses kayıt ve üretim sistemlerinin geliştirerek gerekli fiziksel araçları, sistemleri ve ortamları tasarlamak,

f) Teknolojik cihazlar ile birlikte ışığı kullanan tüm cihaz ve donanımların araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi ve günlük hayatta pratik uygulamaları üzerine araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Optik Ve Akustik Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri mesleği için “3115.71” kod olarak kullanılır iken Diğer Bilgisayar Makinesi Operatörleri mesleği için “3511.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Optik Ve Akustik Mühendisi Meslek Kodu “2149.22” olarak belirlenmiştir.

