Optimar'ın anketinde çarpıcı sonuçlar! Partilerin oy oranı belli oldu! İşte en beğenilen siyasetçi

Türkiye'de siyaset iklimi sürekli değişkenlik gösteriyor. Özellikle muhalefet erken seçim isterken Cumhur İttifakı ise seçimlerin zamanında (2023) yapılacağını ifade ediyor. Bu kapsamda şimdiden halkın nabzını tutan Optimar’ın Ağustos ayı anket sonuçlarında çarpıcı sonuçlar çıktı. Vatandaşlar Türkiye'nin sorunları, en beğenilen siyasetçiler ve hangi partiye oy verecekleri soruldu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın ağustos ayı anketinin sonuçlarını köşe yazısında anlattı. Ankete katılanlara sorulan "Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

Ekonomi: Yüzde 40,9

Koronavirüs: Yüzde 12,9

İşsizlik: Yüzde 12,5

SORUNLARI HANGİ PARTİ ÇÖZER?

Ayrıca Optimar'ın bu sorunları hangi partinin çözeceğine ilişkin sorusuna verilen yanıtlara göre partilerin aldıkları oy oranı şöyle:

AK Parti: Yüzde 31, 8

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 4.7

HDP: Yüzde 4.5

MHP: Yüzde 3

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ

En beğenilen siyasetçi ise ankete katılanlardan edinilen cevaplara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 35

Mansur Yavaş: Yüzde 14,5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 6,5

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 6,2

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5

Meral Akşener: Yüzde 4,8

Devlet Bahçeli: Yüzde 3,2

SEÇİM OLSA PARTİLERİN ALACAKLARI OY ORANLARI

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy vereceksiniz " sorusuna verilen cevaplara (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) göre partilerin aldığı oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 40

CHP: Yüzde 25

İYİ Parti: Yüzde 9,9

MHP: Yüzde 10,3

HDP: Yüzde 8,9

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olan kişilerin ve Erdoğan'ın aldığı oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,2

Mansur Yavaş: Yüzde 16,1

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 7,1

Selahattin Demirtaş: Yüzde 5,5

Meral Akşener: Yüzde 4,6

Abdullah Gül: Yüzde 0,4

ERDOĞAN - MANSUR YAVAŞ

Seçimin ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş arasında olması durumunda oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,7

Mansur Yavaş: Yüzde 41,8

Öte yandan burada kararsızların (yüzde 11,5) seçimi belirleyici olacak.

ERDOĞAN - EKREM İMAMOĞLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu arasında seçim ikinci tura kalırsa oy oranları şu şekilde oluşuyor:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 36,4

ERDOĞAN - KEMAL KILIÇDAROĞLU

Seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında olursa oluşacak sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47.4

Kemal Kılıçdaroğlu: 20.9