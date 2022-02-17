Optimar'ın son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı! Vatandaşın tercihi değişmedi ama partilerin oy oranı çok değişti! Bomba detaylar...

2023 yılında yapılacak seçimlere uzun bir süre olmasına karşın partiler seçim ittifakı yapmaya devam ederken anket şirketleri de vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Hilmi Daşdemir'in başında olduğu Optimar'ın 12-15 Şubat tarihleri arasında 2 bin 500 kişiye gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını köşe yazısına taşıdı.

TÜRKİYE'NİN SORUNU EKONOMİ

Türkiye'nin sorununa yönelik ankette, vatandaşların en büyük sorununun ekonomi olduğu bir kez daha görüldü. Optimar'ın anketine katılanlara göre sonuçlar şöyle:

Ekonomi: Yüzde 70.2

İşsizlik: Yüzde 5.6

Eğitim: Yüzde 5.4

Koronavirüs: Yüzde 4.9

Söz konusu sonuçlar için değerlendirme yapan Abdulkadir Selvi," Ekonomiyle işsizliği birlikte değerlendirdiğimizde ise yüzde 75.87’e ulaşıyor. O nedenle ben Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu değil, hayat pahalılığı diyorum." dedi.

VATANDAŞLAR ZAMLARI NASIL BULDU?

Optimar'ın anketinde vatandaşlara zamlar da soruldu. Vatandaşların büyük çoğunluğu zamları yüksek buldu. Ankete göre sonuçlar şöyle oldu:

Zamlar beklediğimden yüksek: Yüzde 78.3

Beklediğimden az: Yüzde 3.9

Zamlar beklediğim oranda: Yüzde 7.9

Cevap yok: Yüzde 9.9

PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI

Optimar'ın anketine göre partilerin oy oranları kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle oluştu:

AK Parti: Yüzde 36.5

CHP: Yüzde 26.7

İYİ Parti: Yüzde 10.9

MHP: Yüzde 10.2

HDP: Yüzde 9.7

Deva Partisi: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Yeniden Refah Partisi: 0.7

BBP: 0.6

Gelecek Partisi: 0.5

Vatan Partisi: 0.1

Zafer Partisi: 0.1

Öte yandan kararsızların oranı yüzde 6.5 çıkarken, ‘Hiçbiri’ veya ‘Oy kullanmayacağım’ diyenlerin oranı ise 5.57’e ulaştı. ‘Cevap yok’ diyenlerin oranı ise yüzde 8.1 oldu.

İTTİFAKLARIN OY ORANI

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 46.7 olurken, CHP - İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı ise 38.2 olarak kayıtlara geçti.

Not: DEVA ve Gelecek Partileri henüz Millet İttifakı’nda yer almadığı için hesaplamaya dahil edilmedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANI

Cumhurbaşkanlığı adaylı için vatandaşlara tercihlerinin sorulduğu ankete göre, vatandaşların yüzde 32.4'ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceklerini belirtirken adaylık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın önünde olduğu görüldü.

Adayların oy oranı:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 32.4

Kermal Kılıçdaroğlu: 13.3

Mansur Yavaş: 11.5

Ekrem İmamoğlu: 6.4

İMAMOĞLU'NUN KAR YAĞIŞINDA BALIKÇIDA BULUNMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının etkisini artırdığı süreçte İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçıda yemek yemesi de vatandaşlara soruldu.

Olumsuz karşılıyorum: Yüzde 49.5

Olumlu karşılıyorum: Yüzde 33.7

Cevapsız: Yüzde 16.8

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN FATURA ÇIKIŞI HALKTA KARŞILIK BULMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemeyeceğine yönelik açıklamalarının Optimar'ın anketine göre vatandaşlarda karşılık bulmadığı görüldü.

Çağrıya uymayacağım: Yüzde 58.7

Çağrıya uyacağım: Yüzde 16.4

Yanıt yok: Yüzde 24.9

6 MUHALEFET PARTİSİNİN YUVARLAK MASA BULUŞMASI

6 muhalefet partisi (CHP - İYİ Parti - Saadet Partisi - Gelecek Partisi - DEVA Partisi- Demokrat Parti) liderlerinin bir araya gelmesi de vatandaşlara soruldu.

Olumlu karşılıyorum: Yüzde 37.7

Fikrim yok: Yüzde 36.7

Olumsuz karşılıyorum: Yüzde 26.5

6 MUHALEFET PARTİSİ BAŞARILI OLABİLİR Mİ?

Optimar 6 partinin bir araya gelmesinin başarılı olup olmayacağı da vatandaşlara soruldu.

Başarılı olur: Yüzde 34.9

Fikrim yok: Yüzde 33.6

Başarılı olamaz: Yüzde 31.5

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