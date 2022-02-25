Optimist ne demek, TDK'ya göre Optimist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Optimist ne demek? Optimist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi optimist kelimesi. Peki optimist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre optimist nedir, optimist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

OPTİMİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Optimist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Optimist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre optimist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İyimser, pesimist karşıtı

- Çocuklar için düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış

