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Optisyenlik Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Optisyenlik Sağlık Teknikeri meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Optisyenlik Sağlık Teknikeri meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Optisyenlik Sağlık Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3254.02

Meslek Adı : Optisyenlik Sağlık Teknikeri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Optisyenler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Meslek Tanımı : -Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontak lens vb.) hazırlayan ve uygulayan kişidir
Görev ve İşlem Basamakları : Optisyenlik Sağlık Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Göz doktoru tarafından verilen reçeteyi incelemek,
b)    Gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlamak,
c)    Camları  kişiye uygun çerçeveye takmak ve göze uyumunu  kontrol etmek,
d)    Gerektiğinde, kanunla yetki verildiği takdirde bilgisayarlı görme kontrolü yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Optisyenlik Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kuaförlük-Cilt Bakım Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.45” kod olarak kullanılır iken Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar mesleği için “6113.04” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Optisyenlik Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3254.02” olarak belirlenmiştir.
 

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