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Optometri ne demek, TDK'ya göre Optometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Optometri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Optometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Optometri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Optometri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Optometri ne demek, TDK'ya göre Optometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Optometri ne demek? Optometri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi optometri kelimesi. Peki optometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre optometri nedir, optometri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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OPTOMETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Optometri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Optometri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre optometri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görmeyi inceleyen optik veya fizik dalı

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