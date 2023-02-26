Or Blorian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Blorian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Blorian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or Blorian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or Blorian 7 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da אור בלוריאן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or Blorian Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Or Blorian'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Or Blorian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or Blorian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Or Blorian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or Blorian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Petah Tikva

14 Eylül 2022 yılında H. Beer Sheva

Or Blorian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or Blorian şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Or Blorian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Petah Tikva

İsrail U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U19 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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