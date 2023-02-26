Or Dadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Dadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Or Dadia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Or Dadia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Or Dadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Dadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Or Dadia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Dadia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Dadia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or Dadia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or Dadia 12 Temmuz 1997 tarihinde Be'er Sheva şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da אור דדיה şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or Dadia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Or Dadia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Beer Sheva futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Beer Sheva takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Or Dadia'nin Hapoel Beer Sheva ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Or Dadia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or Dadia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Or Dadia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or Dadia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında H. Beer Sheva

2 Temmuz 2017 yılında Hapoel Bnei Lod

30 Haziran 2019 yılında H. Beer Sheva

Or Dadia kimdir

Or Dadia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or Dadia şuan Hapoel Beer Sheva takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Be'er Sheva FC (2009)
Hapoel Be'er Sheva FC (2010 - )

Or Dadia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 14 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Or Dadia nereli

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