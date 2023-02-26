Or Eiloz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Eiloz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Or Eiloz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Or Eiloz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Or Eiloz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Eiloz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Or Eiloz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Eiloz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Eiloz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or Eiloz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or Eiloz 12 Ocak 1996 tarihinde Hadera şehrinde doğmuştur.  İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אור אילוז şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or Eiloz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini stav hakmon ADV yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Or Eiloz'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Or Eiloz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or Eiloz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Or Eiloz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or Eiloz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2015 yılında Hapoel Raanana

30 Haziran 2016 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2016 yılında H. Petah Tikva

6 Aralık 2016 yılında Maccabi Haifa

7 Aralık 2016 yılında Hapoel Herzliya

30 Haziran 2017 yılında Maccabi Haifa

1 Temmuz 2017 yılında Hapoel Bnei Lod

30 Ocak 2018 yılında Maccabi Haifa

31 Ocak 2018 yılında Hapoel Hadera

30 Haziran 2018 yılında Maccabi Haifa

11 Ekim 2018 yılında Kabilio Jaffa

14 Ocak 2019 yılında Maccabi Haifa

15 Ocak 2019 yılında Bikat haYarden

30 Haziran 2019 yılında Maccabi Haifa

1 Ağustos 2019 yılında Kabilio Jaffa

31 Temmuz 2020 yılında Maccabi Haifa

6 Eylül 2020 yılında Yermiahu Holon

16 Ağustos 2021 yılında Ness Ziona

Or Eiloz kimdir

Or Eiloz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or Eiloz şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Haifa

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Or Eiloz nereli

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