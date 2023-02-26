Or İnbrum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or İnbrum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or İnbrum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or İnbrum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or İnbrum 12 Ocak 1996 tarihinde Kiryat Gat şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail,Etiyopya uyrukludur.Gerçek adı da אור אינברום şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or İnbrum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Or İnbrum'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Or İnbrum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or İnbrum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Or İnbrum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or İnbrum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Ashdod

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent

31 Ağustos 2017 yılında NK Maribor

31 Aralık 2017 yılında KAA Gent

29 Ocak 2018 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2018 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2018 yılında B. Jerusalem

30 Haziran 2019 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

4 Şubat 2020 yılında KAA Gent

5 Şubat 2020 yılında M. Petah Tikva

31 Temmuz 2020 yılında KAA Gent

1 Ağustos 2020 yılında M. Petah Tikva

1 Temmuz 2021 yılında FC Ashdod

5 Ocak 2022 yılında M. Petah Tikva

30 Haziran 2022 yılında FC Ashdod

18 Ağustos 2022 yılında H. Umm al-Fahm

1 Şubat 2023 yılında Ness Ziona

Or İnbrum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or İnbrum şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Or İnbrum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maccabi Kiryat Gat, FC Ashdod

İsrail U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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