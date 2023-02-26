Or Roizman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Roizman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Roizman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or Roizman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or Roizman 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or Roizman Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Or Roizman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Or Roizman'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Or Roizman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or Roizman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Or Roizman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or Roizman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında M. Tel Aviv

4 Temmuz 2021 yılında B TLV Bat Yam

30 Haziran 2022 yılında M. Tel Aviv

7 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

30 Haziran 2023 yılında M. Tel Aviv

Or Roizman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or Roizman şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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