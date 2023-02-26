Or Yitzhak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Yitzhak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Yitzhak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Or Yitzhak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Or Yitzhak 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אור יצחק şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Or Yitzhak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Or Yitzhak, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Or Yitzhak'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Or Yitzhak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Or Yitzhak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında M. Tel Aviv
Or Yitzhak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Or Yitzhak şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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