Or Zahavi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Or Zahavi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Or Zahavi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Or Zahavi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Or Zahavi 23 Nisan 1996 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da אור זהבי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Or Zahavi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TBH yapmaktadır. Or Zahavi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beitar Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Beitar Jerusalem takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Or Zahavi'nin Beitar Jerusalem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Or Zahavi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Or Zahavi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Or Zahavi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Or Zahavi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2016 yılında H. Jerusalem

1 Temmuz 2018 yılında B. Jerusalem

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında Bnei Yehuda

4 Temmuz 2022 yılında B. Jerusalem

Or Zahavi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Or Zahavi şuan Beitar Jerusalem takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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