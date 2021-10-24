Orak Ayı ne demek, TDK'ya göre Orak Ayı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Orak ayı ne demek? Orak ayı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi orak ayı kelimesi. Peki orak ayı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre orak ayı nedir, orak ayı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORAK AYI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Orak ayı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre orak ayı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temmuz

