Oral Çalışlar kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gazeteci Oral Çalışlar'ın biyografisi Çok ünlü ve deneyimli bir gazeteci olan Oral Çalışlar, Katıldığı televizyon programlarına çok dikkat çekici yorum ve analizleri ile izleyicilerin dikkatini çekerek Gazeteci yazar Oral Çalışlar, kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? araştırmaya başladılar. İşte Gazeteci yazar Oral Çalışlar'ın biyografisi.