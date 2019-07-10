Oral seks nedir | Oral seksin zararları | Oral seksin neden olduğu hastalıklar

Cinsel ilişki esnasında kadına ve erkeğe zevk veren şeyler arasında oral seks oldukça fazla tercih edilmektedir. Peki oral seks ne demektir? Oral seks zararları arasında neler bulunmaktadır? Dinimize göre oral seks günah mıdır? İşte, oral seks hakkında bilinmesi gereken her şey…

Oral Seks Nedir?

Oral Seks, cinsel ilişki sırasında hem erkekler hem de kadınlar tarafından oldukça fazla kullanılan bir eylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eylem, cinsel ilişkiye giren partnerlerden biri diğerinin cinsel organını (penis, testis, vajina, clitoris) dudak ya da dil kullanımı ile uyarmasıdır.

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Yapılan araştırmalar neticesinde günümüzde 18 ile 40 yaş arasındaki insanların hayatların cinsel ilişki esnasında en az bir kez oral seks yaptıkları iddia edilmiştir.

Oral Seks Zararlı mıdır?

Oral seks bazı toplumlarda sapkınlık olarak görülse de günümüzde bilim insanları tarafından bu eylemin olmadığını belirtmektedir. Oral seksin sapkınlık olarak kabul görmesi için partnerlerden birinin oral seks eylemini kabul etmemesi gerekmektedir. Eğer cinsel ilişkiye girecek kişiler bu eylemi isteyerek yapıyorsa herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Oral seks zararlı mı?

Oral sekste önemli olan bir diğer konu ise hijyendir. Hijyen, cinselliğin her noktasında önem taşımaktadır. Bu durumda hijyen ve temizlik en iyi şekilde olmalıdır. Cinsel organların temiz ve hijyen olması iki taraf içinde gereklidir.

Cinsel organınız eğer oral seks öncesinde temizlenmemiş ve hijyensiz durumdaysa birçok sıkıntı ön plana çıkmaktadır. Bu sıkıntılar arasında cinsel yolla bulaşan hastalıklar boy göstermesidir? Oral seks yapmadan önce mutlaka ama mutlaka hijyene ve temizliğe önem verin.

Oral Seks Ne Kadar Yaygındır?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, cinsel ilişki sırasında en çok tercih edilen eylemler arasında oral seks bulunmaktadır. Kolay orgazm gerçekleşmesinden dolayı hem kadınlar hemde erkekler tercih edebilmektedir. Genellikle erkeklerin cinsel isteği arasındadır. Kadınların bu eylemi tercih etmesi erkeklere göre daha az seviyededir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, oral seksi partnerlerden ikisinin de yapmak istemesidir. Oral seksin etkisi diğer seks türlerine göre daha etkili olduğu için daha hızlı yani erken boşalmalar meydana gelebilir. Bu durum oldukça normaldir.

Oral Seksin Zararları Nelerdir?

Oral seks yapmak isteyen ancak “Oral seksin zararlarından” korkan birçok insan bulunmaktadır. Peki, dikkat edilmediğinde oral seksin ne gibi zararları ortaya çıkmaktadır?

Hem cinsel organlar hem de ağız yolu mikrop almaya müsait bölgelerdir. Bu nedenle enfeksiyona neden olabilir.

Cinsel organların özel salgıladıkları cinsel yolla bulaşan hastalıkların mikropları hastalıklara yol açabilir.

Ağızda bulunan yaralar kan yoluyla hastalık bulaşabilir.

Yutulan spermler cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar ve özellikle de HIV virüsünü kapma olasılığına neden olmaktadır.

Oral Seksin Yol Açtığı 7 Önemli Hastalık

Oral seks birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıklar ağız, ağız çevresi ve gırtlak bölgelerinde görülmektedir. Oral seks nedeniyle görülen bu hastalıklar daha sonra vücudun birçok bölgesine bulaşmaktadır.

Oral seksin neden olduğu hastalıklar

Bazı hastalıkların tedavi yöntemleri vardır fakat oral seksten dolayı meydana gelen bazı hastalıkların tedavisi bulunmamaktadır.

1. Herpes

Herpes virüsü oral seksle oluşan hastalıklardan biridir. Ağız ve ağız çevresinde oluşan yaralara neden olan HSV1 virüsüdür. Genital yaralara neden olan ise HVS2’dir. Bu iki virüsü de kapmak her türlü mümkündür. Herpes tedavi edilmemektedir.

2. HIV

HIV virüsü, oral seksten dolayı meydana gelen hastalıklar arasında yer almaktadır ancak burada bilinmesi gereken şey diğer seks çeşitlerinin de en az oral seks kadar HIV hastalığına yakalanma ihtimalinin olmasıdır.

Belirtileri ağızda yaralar, kesikler ve enfeksiyonun ağız içinde yer edinmesidir.

3. HPV

HPV genital siği olarak bilinmektedir. Bu durum oral seksle hızla bulaşmaktadır. Aynı zamanda gırtlak kanserine de neden olmaktadır.

4. Hepatit B

Oral seksin ardından yakalanması muhtemel hastalıklardan bir tanesi de Hepatit B’dir.

5. Frengi

Oral seksle bulaşan en yuğun hastalıklardan bir tanesidir.

Belirtileri ellerde ve ayaklarda yaralar, şişmiş lenf düğümleri, ateş, saç dökülmesi, baş ağrısı, kilo kaybı ve bitkinlik şeklindedir. Tedavi edilmezse, frengi beyne zarar vermektedir.

6. Klamidya

Oral seksten dolayı meydana gelen en sık görülen rahatsızlık klamidya olarak bilinmektedir.

Belirtileri genital akıntı, soğuk algınlığı semptomları, boğaz ağrısı, işeme sırasında yanma, seks sırasında acı ve testiste acı hissi görülmektedir.

7. Bel Soğukluğu

Bel soğukluğu oral seks nedeniyle oluşan bir rahatsızlıktır. Oral seks kolayca bel soğukluğuna neden olmaktadır.

Belirtileri, boğaz ağrısı, sarı ve beyaz akıntı, kırmızı lekeler ve yutma güçlüğüdür. Oral yolla bulaşılan bel soğukluğu tüm vücuda ulaşmaktadır. Bu durumdan cinsel organda etkilenmektedir.

Oral Seks Günah mıdır?

Cinsel ilişki esnasında oral seks yapmak isteyenlerin en çok meral ettiği konuların başında “oral seksin günah olup olmadığı” gelmektedir.

Din adamlarının yaptığı açıklamalara göre; eşler arasında necasete dil değdirmenin dışında böyle bir sevişmeye mani yoktur. Ancak cinsel ilişkide yaşanan sevişme daha da ileriye gider cinsel organ gibi ağzı kullanma yaşanırsa bu durum haram olarak kabul görmektedir.

Oral seks yapılırken partnerlerin bu cinsel ilişki türünü isteyerek yapmalıdır. Eğer bir kişi zorla oral sekse zorlanırsa o kişi büyük bir günahın vebali altında olduğu ifade edilir.