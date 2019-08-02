ORAN’dan Bölgeye 60 milyon liralık destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Başkanı Sivas Valisi Salih Ayhan bölgeye 60 milyon liralık destek sağlanacağını açıkladı.

ORAN Ağustos ayı toplantısı Sivas Valiliğinde yapıldı. Toplantıya; Yönetim Kurulu Üyeleri; Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik ve ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda Kayseri Valisi Şehmus, başkanlığı Sivas Valisi Salih Ayhan'a devretti. ORAN Başkanı olarak toplantıda söz alan Ayhan, destek programlarının devam ettiğini belirterek, "Fizibilite Destek programı ve Teknik Destek Programında başvurular ise alınmaya devam etmektedir. Fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar(Kamu kurumları, belediyeler, STK'lar, OSB'ler ve kooperatifler gibi) tarafından yapılacak olan başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için 150 bin TL'ye kadar, teknik destek programı ile de kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin TL'ye kadar karşılanabilecektir. Her iki program için de kurumlarımızın başvurularını yapmalarını ve özellikle insan kaynağı kalitesinin artırılması anlamında teknik destekten faydalanmalarını bekliyoruz. Fizibilite desteği 29 Ağustos'a kadar, teknik destek ise yılsonuna kadar başvurulara açık olacaktır."dedi.

Bölgeye 60 Milyon TL'lik destek sunulacak

Ayhan, bölgeye 60 milyon TL'lik destek sağlanacağını ifade edip, "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında ise Sivas İlimiz için "Kale Projesi" ve " Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi" projesinin sözleşmeleri imzalanmış ve uygulamaları devam etmektedir. Bu anlamda güdümlü projeler ve CMDP projeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ORAN olarak Bölgemize toplamda 60 Milyon TL'ye yakın bir destek sağlanmış olacaktır.

Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanıldığı toplantının sonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Başkanlığı görevini bir yıldır yürüten ve görev süresi dolan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a Vali Salih Ayhan tarafından bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA