Orantısız güç sonucu ikinci Floyd vakası

Olay, ABD'nin Oklahoma City şehrinde 20 Mayıs 2019'da yaşandı. Şüpheli Derrick Scott adlı bir siyahi Amerikalı hakkında verilen "Elinde silah olan biri çevreye bağırıyor" ihbarı üzerine polis memuru Tyler Timberlake süpheliyi göz altına alırken aniden elektroşok tabancasını ateşledi.

Tyler Timberlake yere düşen Scott'un sırtına dizini bastırarak acıyla bağıran şüphelinin ensesine dayadığı elektroşok tabancasını defalarca ateşledi.

''NEFES ALAMIYORUM'' ÇIĞLIĞI

Gözaltı sırasında polis tarafından orantısız güç uygulanan şüpheli nefes alamadığını söyledi, polis memuru "Umurumda değil" diye karşılık verdi. Scott bilincini kaybedince olay yerindeki polis memurları ambulans çağırdı. İlk yardım ekibi Scott'ı sedyeye kaldırırken annesine seslendiği anlar kameralara yansıdı. İlk yardım ekibinin müdahalelerine rağmen 42 yaşındaki Scott kurtulamadı.

Polis memurlarının vücut kameralarının incelenmesinden sonra, ilk olarak memurların prosedüre uygun hareket ettiğine karar verildi.

HAPİS CEZASI

DHA’nın aktardığına göre polis memuru Tyler Timberlake, gözaltı sırasında orantısız güç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 8 yıldır polis olan Timberlake'in hüküm giymesi durumunda 36 aya kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, olay yerinde bulunan diğer polis memurlarının da görevden uzaklaştırıldığı ve olaya ilişkin idari soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Minneapolis'te gözaltına alınan George Floyd'un öldürüldüğü görüntüler sıcaklığını korurken yaşanan Derrick Scott vakası benzer görüntüleri gözler önüne seriyor. siyahi Amerikalı Floyd da polisin boğazına bastırması sonucu hayatını kaybetmiş, son sözleri "Nefes alamıyorum" olmuştu.