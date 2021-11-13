Oratoryo ne demek, TDK'ya göre Oratoryo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Oratoryo ne demek? Oratoryo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi oratoryo kelimesi. Peki oratoryo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre oratoryo nedir, oratoryo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ORATORYO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Oratoryo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Oratoryo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre oratoryo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun ögesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri



ORATORYO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Yunus Emre oratoryosu.

