Orazio Chisari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orazio Chisari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orazio Chisari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Orazio Chisari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Orazio Chisari 20 Ekim 2005 tarihinde Catania şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Orazio Chisari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orazio Chisari, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Orazio Chisari'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Orazio Chisari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Orazio Chisari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2022 yılında Cosenza U19
Orazio Chisari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Orazio Chisari şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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