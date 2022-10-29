ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var...

ORC Araştırma, en başarılı 5 il belediye başkanı anketinin sonuçlarını yayımladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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ORC Araştırma sordu! En başarılı 5 il belediye başkanı belli oldu! İlk sırada bakın kim var... 1

ORC Araştırma 51 il merkezinde 10 - 23 Ekim tarihleri arasında anket gerçekleştirdi. 10 bin 600 kişi ile görüşülen anketten edinilen sonuçlara göre en başarılı il belediye başkanları belirlendi.

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